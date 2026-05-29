◆米マイナーリーグロチェスター４―８シラキュース（２８日、米ニューヨーク州ロチェスター＝ＥＳＬボールパーク）負傷者リスト（ＩＬ）入りしているメッツ・千賀滉大投手（３３）が傘下３Ａシラキュースの一員として、敵地のロチェスター戦に先発。３回２／３を投げ４安打３失点（自責点２）で降板した。投球数は８０球ながらストライクが４１で、計３四死球と制球力に苦しんだ。初回は３者三振でスタートも、２回は１死から