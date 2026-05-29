PCに向かっても仕事がはかどらない--そんな経験は誰にでもあるはずです。集中したいのに耳に入ってくる隣の会話。長時間タイピングして、気づけばじんわり疲れている手首。外出先でスマホの充電が20%を切った瞬間の、あの落ち着かなさ。--仕事の中断は、大きなトラブルより、こういう小さな「ちょっとした不快」から始まることの方が多いものです。そんな時は信頼のおける道具を変えてみるのもひとつの手。仕事と向き合う環境を整