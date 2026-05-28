28日（木）、リーグA（フランス1部）女子のサン＝クルーが、日本代表の宮部愛芽世（24）と2026-27シーズンの契約を締結したことをクラブ公式インスタグラムで発表した。 宮部は兵庫県出身のアウトサイドヒッターで、東海大学を卒業後の2024年にJTマーヴェラス（現・大阪マーヴェラス）へ入団。在籍2季目となった2025-26シーズンは、大同生命SV.LEAGUE WOMENで通算47試合にベンチ