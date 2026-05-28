東京都昭島市は27日、公式サイトで「大型獣に注意」と題した注意喚起を行った。【写真】「もし今、クマに遭遇したら？」“命を守る”対処法「大型獣らしき動物の糞を確認」とし「令和8年5月24日（日曜日）午前6時頃に、多摩川緑地くじら運動公園ソフトボール場（ナンバー6のレフト側外野付近）に大型獣らしき動物の糞が1つあることを確認しました」と公表。「市においては、獣の種類を特定するため検査等を行います（検査結