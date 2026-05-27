聴覚に障害があり、かつて「筆談ホステス」として話題となった議員が国会で初めて質問に立ちました。自民党・斉藤里恵議員：本日、聴覚に障害のある私が、こうして質問に立つにあたり、多大な協力をいただきました。2月の衆議院選挙で初当選した自民党の斉藤里恵議員は、1歳の時に病気で聴力を失い、20代のころに銀座の「筆談ホステス」として話題となりました。27日の厚生労働委員会で、斉藤議員は音声読み上げソフトを用い、手話