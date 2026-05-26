タイ国政府観光庁（TAT）はワーナーミュージックジャパンと連携し、日本人ラッパー千葉雄喜さんの新曲「Mahiiya」のミュージックビデオをタイの観光プロモーションに活用する。「Mahiiya」はプロデューサーMurda Beatzさんとの共作で、日常のあれこれをゆったりと受け流す姿勢を描いたナンバー。楽曲タイトル「Mahiiya」が意味する「まあ、いっか」という感覚は、タイ語の「マイペンライ（気にしない・大丈夫）」と共鳴しており、