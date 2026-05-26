【モデルプレス＝2026/05/26】アニメ「名探偵コナン」で江戸川コナンの声を担当している声優の高山みなみが5月25日、自身のブログを更新。毛利蘭役を務めていた声優の山崎和佳奈さん（享年61）の訃報を受け、追悼した。【写真】「名探偵コナン」毛利蘭役の声優、2025年4月頃の姿◆高山みなみ、追悼コメント高山は「大事な大事な親友を愛し、応援し、悼んでくださった皆さまどうもありがとうございます」と、山崎さんのファンや関係