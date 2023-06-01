オダウエダの植田紫帆が神輿に乗り、男芸人たちが担ごうとするも「無理無理！」と悲鳴が上がるヒトコマがあった。【映像】植田を神輿で担ぐ瞬間『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには中田花奈が登場した。毎年、春になると、関西で活動していた吉本興