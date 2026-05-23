金沢市で講演する自民党の小林政調会長＝23日午後自民党の小林鷹之政調会長は23日、金沢市で講演し、中東情勢の影響が国内経済にも及ぶ可能性を踏まえ、夏場の電気・ガス料金の支援に注力する意向を示した。「7月から9月の夏場に向け、政府と与党で昨年の（料金）水準を下回るだけの支援をすると決めている。補正予算を含め資金的な対応ができるよう、内部で検討を進めている」と述べた。ナフサなどの原材料調達を巡り「総量は