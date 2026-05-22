3月「フォード選手権」三日目の15番でホールインワンを達成した畑岡奈紗。このホールには、決勝ラウンドの土日で最初のホールインワンを出した選手にフォードのSUV車「ブロンコ」が進呈される副賞がついていた。ラウンド後、15番ティーイングエリアでまでLPGAのスタッフと戻ってきた畑岡は、満面の笑みを浮かべながら展示されている副賞の車と一緒に記念撮影を行った。 「緑がほしいです！」