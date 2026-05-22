女子プロ、1000万円超えの車をゲットで大興奮…!?「緑がほしいです！」

3月「フォード選手権」三日目の15番でホールインワンを達成した畑岡奈紗。このホールには、決勝ラウンドの土日で最初のホールインワンを出した選手にフォードのSUV車「ブロンコ」が進呈される副賞がついていた。ラウンド後、15番ティーイングエリアでまでLPGAのスタッフと戻ってきた畑岡は、満面の笑みを浮かべながら展示されている副賞の車と一緒に記念撮影を行った。

「緑がほしいです！」畑岡奈紗、副賞をゲットし大興奮

三日目の畑岡

畑岡のホールインワンといえば、2021年9月の「ウォルマートNWアーカンソー選手権」で優勝した際、二日目と最終日の2日続けてホールインワンを達成したことが記憶に蘇る。この大会では優勝できたが、ホールインワンの副賞はノートパソコンだった。もちろん副賞が何もないよりは良かったのだが、あまりPRもされておらず、ホールインワンの副賞としては少々寂しかったので、報道もあまりされずに終わった。

副賞のフォード・ブロンコ

今回の副賞は車が１台と豪華。ホールインワンの喜びも倍増だ。15番ホールに展示されていたモデルがフォード社からプレゼントされるのだが、実際の受け渡しまでにはいろいろなステップがある。

車をゲット！

まずは、畑岡のリクエストを確認すること。展示されていた車は青色だが、ホールインワンをした選手が好みの色を選べるのだ。7色がバリエーションに用意されているようで黒やオレンジなどもあったようだが、畑岡は「緑が欲しいんです！」と即答。ここ数年、畑岡のお気に入りの色が緑で、占いのラッキーカラーも緑とのこと。

奥がホールインワンしたグリーン

バリエーションの中には深緑はあったようだが、できればもう少し明るい緑が欲しいとのこと。大会の表彰式に登場したフォード社の代表ロブ・ジョンストン氏に聞いてみると「さまざまな色がありますし、ある程度なら選手のお好みにも対応いたします」とのこと。

内装も気になる

世界を代表する自動車メーカーであるフォードは、この大会に対する思い入れも強いようで、来年以降のスポンサーも約束している。来年、ホールインワンの“ディフェンディング”として大会に戻ってくる畑岡が、明るい緑のフォード車に乗って会場入りする姿を楽しみにしたい。

フォトグラファー 田辺安啓 （通称JJ）

●たなべ・やすひろ／1972年生まれ、福井県出身。ニューヨーク在住。ウェストバージニア大学卒業後、ゴルフコース、テレビ局勤務を経験し、ゴルフを専門とするフォトグラファーに転身。ツアーのみならず、コースやゴルフ業界全般に関わる取材も行なっている。