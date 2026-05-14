写真家・映画監督の蜷川実花が、デビュー当時、自身への批判に傷ついていた時期があると明かし、その際に母にかけられた言葉を今でも大事にしていると語った。【映像】元女優母の言葉蜷川は、5月13日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。元女優の母とのエピソードを明かした。母・宏子さんは、蜷川の5歳下の妹が生まれたタイミングで女優を引退。その後、キルトを始め、現在もキルト作家として活動している。蜷