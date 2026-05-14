Windows Centralは5月12日(米国時間)、「Windows 11 could feel noticeably faster soon, thanks to deep performance upgrades in Microsoft's app platform｜Windows Central」において、Windows 11のパフォーマンスが大幅に向上する可能性を伝えた。これはMicrosoftが5月12日、GitHubに投稿した議論から明らかになった。同社はWindows 11の中核要素をWinUI 3に移行させるとともに、WinUI 3そのものを改良することで二重の改善効