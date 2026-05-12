親戚の相続を見て、「自分の家でも同じように進められるのだろうか」と不安になる人は少なくありません。相続は、家族の関係だけでなく、財産の種類や手続きの期限によって進め方が変わります。 特に遺言書がない場合は、思っていた以上に確認すべきことが多くなることもあります。そこで本記事では、遺言書がない相続で起こりやすいことや、家族の負担を減らすために考えておきたいポイントを解説します。 遺言書