訃報が飛び込んできたのは先週末。ブレーブスなどで監督を務め、通算2504勝を記録したボビー・コックス氏が、84歳で死去した。監督として歴代4位の勝利数を記録するなど、メジャーリーグ史に残る名将の一人だったコックス氏。1990年代後半にアメリカで過ごした筆者にとっても思い出深い指揮官の一人だった。コックス氏は選手としては全く無名の存在だった。もともとドジャースと契約を結んだが、メジャー昇格には至らず、ブ