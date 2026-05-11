熊本市を訪れた観光客が、2年連続で過去最高です。熊本市の統計によりますと、去年1年間に訪れた観光客はおよそ654万7000人、延べ宿泊者数は418万人で、いずれも2年連続で過去最高となりました。 そして旅行先で使うお金である観光消費額はおよそ1280億円で、前年を120億円以上、上回りました。さらに外国から訪れた観光客と延べ宿泊者数も過去最高を更新しました。 観光客からの熊本人気に熊本市の大西一史市長は・・・