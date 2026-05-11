【漫画】本編を読む職場の人間関係やトラブルに不安を感じたことはないだろうか。『御社のモメゴトそれ社員に訴えられますよ？』（村井真子：原作、ぺぷり：漫画/KADOKAWA）は、社内で起きるさまざまな「モメゴト」を社労士の視点から描いたコミックである。主人公は、独立して2年目の社労士・真実。小学生の娘を育てながら働くシングルマザーでもあるため日々忙しい生活を送っている。そんな彼女のもとには、企業からさまざ