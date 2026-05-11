コメ兵ホールディングスがカイ気配スタートで急騰。５０００円台前半のボックスもみ合いをマドを開けて上放れる展開となっている。宝石、貴金属、高級時計、ブランドバッグなどのリユース事業を展開するが、個人向け・法人向けいずれも好調で業績を押し上げている。そうしたなか、前週末８日取引終了後に２６年３月期業績予想の修正を発表した。営業利益は従来予想の７４億７０００万円から９２億８８００万円