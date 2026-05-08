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■台風第5号(ハグピート) 【画像】台風進路、今後の全国の天気 2026年5月8日18時45分発表気象庁 8日18時の実況種別 台風大きさ -強さ -存在地域 カロリン諸島中心位置 北緯8度35分 (8.6度)東経139度20分 (139.3度)進行方向、速さ 北西 15 km/h (8 kt)中心気圧 998 hPa中心付近の最大