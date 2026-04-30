4月19日の伊那市長選挙で初当選を果たした吉田浩之新市長が30日朝、初登庁し、「市役所を風通しの良い組織にしたい」と抱負を語りました。30日午前8時すぎ。吉田浩之新市長は、笑顔を見せながら伊那市役所に初登庁し、100人を超える職員たちに迎えられました。現職と新人2人による三つどもえとなった選挙戦。吉田さんは市職員として33年間、市議として3年半、市政に関わってきた実績をアピールし、5期目を目指した現職の白鳥