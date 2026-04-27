上田は絶妙なトラップで前を向き、冷静に右足で突き刺した(C)Getty Imagesフェイエノールトの上田綺世が2ゴールを決める活躍で、チームに4試合ぶりとなる白星をもたらした。現地時間4月25日に行われたリーグ第31節、ホームでのフローニンゲン戦で前、後半で1点ずつを記録し、シーズンでの得点数を25に伸ばした。試合は、3-1でフェイエノールトが勝利している。【動画】「ああいうプレーは彼の強みだ」と絶賛された上田綺世の絶妙