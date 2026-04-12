織田信長の妹・市を娶った浅井長政はどんな人物だったのか。歴史評論家の香原斗志さんは「かなり逡巡して信長ではなく朝倉につくことを決めたようだ。その様子はNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』でも描かれたが、それとは別のシーンで『それだけはありえない』という描写があった」という――。■なぜ浅井長政は義兄・信長を裏切ったのか織田信長は幕府軍を率いて、越前（福井県北東部）の朝倉義景を討つべく進攻した。朝倉方の城を順