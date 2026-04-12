Image: 株式会社カローラックス こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。収納力と存在感、でも今どきに合わせたサイズ感。クラウドファンディングサイトmachi-yaに登場した「コンパクトLZIP長財布」は、長財布としてはコンパクトなサイズ感に加えて姫路レザーの美しさと収納＆整理能力が特長。ニーズに合わせて構造の違う2タイプから選べ、経費や領収書