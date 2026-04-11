2026年4月1日からスタートした自転車の「交通反則通告制度」、いわゆる「青切符制度」が適用されてから10日間が経過した。巷では警察官ではないにも関わらず、運転者に違反指摘する“チャリ警察”も出没しているようだが、ついには制度を悪用した詐欺被害も起きてーー。【図解写真】裁判になる可能性も…自転車の赤切符と青切符は何が違う？4月9日、広島県呉市内を自転車で走行していた高校生が作業服姿の中年男性から呼び止め