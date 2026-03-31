31日に広範囲で雨を降らせた低気圧は東へ離れていきますが、1日は東シナ海で前線上に新たな低気圧が発生する見込みです。この影響で、西日本や東日本では雲が多くなり、西から雨の範囲が広がるでしょう。北日本も朝晩を中心に雨や雪の降る所がありますが、日中は晴れ間もありそうです。沖縄はくもりや雨となり、激しい雷雨の所もあるでしょう。最高気温は西日本では平年並みか低くなりますが、その他の地域は平年より高くなる所が