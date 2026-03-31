31日（火）から1日（水）にかけて低気圧や前線が日本付近を通過するため、西日本から東北では雨が断続的に降るでしょう。西日本では31日は次第に雨の降る範囲が狭まっていきますが、1日は再び低気圧が本州南岸付近を通過し、雨が降る見込みです。東日本から東北も1日の午前中は止み間となりますが、午後から雨の降る範囲が広がるでしょう。北海道では一部で雨や雪の降る所があるものの、天気が崩れるのは限定的となりそうです。そ