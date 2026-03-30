きょう(月)は、午後になると九州から雨が降り出し、ところにより雷を伴いそうです。夕方以降は中国・四国地方でも雨が降るでしょう。東日本は晴れや曇りのところが多くなりますが、午前中は沿岸部や山沿いを中心ににわか雨があるかもしれません。日中の気温は広い範囲で20℃を超える予想で、さくらの成長が一気に進みそうです。ただ朝は冷え込むところが多いため、調整しやすい服装でお出かけください。あす(火)は広く雨が降り、風