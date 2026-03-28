きょう28日 (土) からあす29日 (日) は、全国的に晴れる所が多く、昼間は暖かくなるため、絶好のお花見日和となるでしょう。きょうからあすにかけて、北海道では雲が広がりやすく、所により雨や雪が降る見込みです。沖縄ではくもりや雨となりそうです。その他の地域では概ね晴れる見込みですが、山沿いでは所によりにわか雨や雷雨がありそうで、天気の急変には注意が必要です。気温は、きょうあすと全国的に平年より高く、最高気温