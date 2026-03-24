仲里依紗さんが、自身のYouTubeチャンネルに『弾丸でミラノコレクション行った時のパッキング動画なんだがこないだトランジット失敗しだのが恐怖過ぎてたった2泊なのにこんなスーツケースはち切れそうになることある？ってくらい持って行ってて草』という動画を投稿。パッキング動画から、仲さんがミラノに持っていくほど愛用しているアイテムをピックアップ。【関連】仲里依紗、首も頭皮もケアする愛用マッサージアイテム「いいん