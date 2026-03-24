3月25日（水）の『徹子の部屋』に、歌手のアイナ・ジ・エンドが初登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！唯一無二の歌声で若者を中心に大人気のアイナ・ジ・エンド。昨年は初の紅白単独出演を果たすなど飛躍の年となった。幼少期、落ち着きのなさを生かすために始めた「ダンス」が常に心の支えだったという。番組では、黒柳徹子の無茶振りに困惑しながらもダンスを披露する。また、愛する家族とのエピソードも明かす