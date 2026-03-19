きょうは前線を伴う低気圧の影響により、雨の降る所があるでしょう。きのうから雨が降っている西日本は、朝のうちに止む所がほとんどですが、東日本は、午前中を中心に雨が残りそうです。関東では、通勤通学の時間帯に本降りとなる所もあるでしょう。昼前には止む見込みですが、南関東を中心に午後も雲が広がりやすく、夕方以降は再び雨の降る所があるかもしれません。最高気温は、きのうより高い所がほとんどで、関東は２０℃に届