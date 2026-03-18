きょう(水)は前線を伴った低気圧が近づき、西から雨の範囲が広がるでしょう。6時現在、すでに九州では雨が降り出していて、お昼頃には近畿、夕方には東海など東日本でも傘の出番となりそうです。関東では雲の多い一日で、千葉県や茨城県では朝晩を中心に雨が降りやすいでしょう。群馬県や栃木県は、夜ほど雨の降る確率が高くなります。きょうは念のため折り畳みの傘があると良いでしょう。最高気温は全国的にきのうよりやや低い所