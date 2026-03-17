きょうは全国的に高気圧に覆われて春の陽気となりそうです。日中の最高気温は各地で昨日より高いところが多く、過ごしやすい一日になるでしょう。ただし、低気圧の影響により、北海道のオホーツク海沿岸では雪が降ったり止んだりとなる見込みです。また、関東付近にある低気圧も夜遅くに南関東に雨をもたらします。夜遅くまでお出かけの際は折り畳み傘があると安心です。あすは前線を伴った低気圧が本州を通過するため、西日本では