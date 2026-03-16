17日（火）は、日本海の高気圧がゆっくりと東寄りに移動しながら、日本付近を広く覆う見込みです。このため、東北から九州では、広い範囲で青空が広がるでしょう。ただ、伊豆諸島付近の低気圧がゆっくりと南下する影響で、関東から東海では雲が広がりやすく、雨の降る所がある見込みです。また、北海道は高気圧の縁辺となるため雲の多い天気となり、オホーツク海側を中心に所によりにわか雪があるでしょう。南西諸島は晴れたり曇っ