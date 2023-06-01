16日(月)は全国的におおむね高気圧に覆われ、穏やかに晴れる一日となりそうです。九州や北海道の日本海側では雲の広がる時間もありますが、大きな天気の崩れはないでしょう。また、関東南部では午前中を中心に雲が広がる予想ですが、午後からは次第に青空に覆われる見込みです。日中の気温は各地で平年並みから4月上旬並みで、過ごしやすい陽気となりそうです。この暖かさで桜のつぼみもふくらみ、きょうは名古屋などで桜の開花が