きょうからあすにかけて、高気圧が西から移動して日本列島を徐々に覆うため、日中は晴れる所が多い見込みです。一方、気圧の谷や風の収束の影響により、北海道ではあすにかけて、東北から山陰の日本海側ではあすの午前にかけて雲が広がりやすく、所々で雨や雪が降るでしょう。関東や東海は、今夜からあすの明け方にかけてと、あすの夜は雲が広がりやすく、所々でにわか雨、山沿いではにわか雪の所がありそうです。九州もあすの午後