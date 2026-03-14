準々決勝でドミニカ共和国に０ー１０と屈辱のコールド大敗を喫した韓国で、ＷＢＣの対戦表に対する批判が飛び出した。準々決勝はＣ組２位の韓国がＤ組１位のドミニカ共和国と第１試合で対戦。第２試合がＡ組１位のカナダとＢ組２位の米国、第３試合がＢ組１位のイタリアとＡ組２位のプエルトリコ、第４試合がＣ組１位の日本とＤ組２位のベネズエラとなっている。しかし、韓国メディア「京郷新聞」は「準々決勝の組み合わせ表に