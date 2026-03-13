きょうは、前線を伴う低気圧が、日本の南の海上を東に進みます。伊豆諸島南部では大荒れとなり、大雨や高波に警戒が必要です。東日本では雲の多い空模様となるでしょう。日本海側ではところにより雨や雪が降る予想です。日本の南を通過する低気圧に向かって、全国的に北風が吹くため、きょうは気温が上がりにくいです。日差しが届かない地域では、さらに厳しい寒さとなりそうです。日中も冬物コートがあると安心です。きょうが寒さ