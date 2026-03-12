13日（金）は本州の南を低気圧が進み、上空には強い寒気が南下してくる見込みです。そのため全国的に雲が広がりやすく、西日本から北日本の所々で雨や雪が降るでしょう。特に九州や山陰を中心に大気の状態が不安定となり、雷を伴って雨や雪の降る所もありそうです。沖縄もにわか雨や雷雨の所があるでしょう。関東は雲が多く、千葉などの沿岸部ではにわか雨の可能性がありますが、天気が崩れるのは限定的となりそうです。寒気の影響