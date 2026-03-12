日本の東には前線を伴った低気圧があり、ゆっくり北上しています。この低気圧に伴う湿った北よりの風の影響で、北海道ではオホーツク海側を中心に雪が降り、ふぶく所があるでしょう。大雪による交通障害や、電線などへの着雪に注意してください。一方、大陸からは強い寒気を伴った上空の気圧の谷が深まりながら南東進し、南西諸島や西日本へ近づく見込みです。この影響で、日中は南西諸島で所により雷を伴った雨となり、夕方以降は