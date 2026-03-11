きょう(水)は北日本を含めて晴れる所が多く、全国的に日差しが届くでしょう。きのうは宇都宮で12センチの積雪を観測するなど、関東でも大雪となりましたが、きょうは青空が戻る見込みです。7時現在、新潟県や静岡県の一部では細かい雨雲や雪雲がかかっていますが、こちらもあと数時間で止むでしょう。ただ、夕方以降は東海や関東南部を中心に雲が広がりやすくなります。静岡県から千葉県にかけての狭い範囲でにわか雨、一部では雪