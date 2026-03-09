きょう(月)は日本海と関東沖にある２つの低気圧の影響で、西日本や、北陸、関東を中心ににわか雨・にわか雪がありそうです。午前中は晴れる所が多くなりますが、午後になると西日本では大気の状態が不安定で、中国、四国、九州北部では所々で雨が降り出すでしょう。関東も夜遅い時間ほど雨が降りやすく、北部では平地でも雪に変わる所がありそうです。茨城県や千葉県など沿岸を中心に、あすの午前中まで雨や雪が残るでしょう。最高