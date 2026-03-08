月曜日は日本海側を中心に雲が広がりやすく、夕方以降は雪や雨の範囲が広がるでしょう。夜は北陸から山陰にかけて、雷を伴う所もありそうです。太平洋側は晴れ間の出る所が多くなりますが、上空の寒気の影響で、夜は関東でも雨や雪の降る所がある見込みです。夜遅くなるほど範囲が広がりそうです。朝は冷え込みが強まって、西日本や東日本の内陸を中心に、氷点下となる所もあるでしょう。日中も平年並みか少し低く、関東から西も12