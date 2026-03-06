あすの関東は服装選びに悩む日になりそうです。天気は日付が変わる頃から明け方にかけて雨が降りますが、朝にはほとんど止んでいる見込みです。日中には晴れて、気温は東京では18℃まで上がる予想となっています。数字だけみると、暖かそうですが、体感はどうかというと悩ましい所です。晴れてくるのは冬型の気圧配置になるためで、そうなると関東には冷たい北風が吹くことになります。それが午後にかけて際立ってきますので、実際