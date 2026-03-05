6日（金）は低気圧が日本海を進み、前線が西日本から東日本を通過する見込みです。そのため、西日本は西から次第に雨の範囲が広がり、雷雨になる所もあるでしょう。東日本から北日本は雲が広がりやすく、夜を中心に所々で雨や雪が降りそうです。沖縄も前線が停滞する影響でくもりや雨となるでしょう。7日（土）から8日（日）は低気圧が日本海から北海道付近を発達しながら通過し、北陸や北日本を中心に雪や雨が降って、風が強まり