漫画雑誌「ヤングマガジン」（講談社）の編集部公式Xは2026年3月2日、「動画を非公開にした」ことを報告した。ただ、どの動画を指すのかや理由が不明瞭であり、疑問の声が相次いだ。その後、投稿は削除されている。動画登場人物の「所属される編集部に関する報道および状況を鑑み」ヤングマガジン編集部のXは、動画の登場人物について「所属される編集部に関する報道および状況を鑑み、社内で検討のうえ、当該動画を現在は非公開と