きょう4日（水）は、南岸低気圧の影響で朝から関東で本降りの雨となりましたが、午後は晴れて青空が広がるでしょう。東京ではきのうよりも気温が上がるため、春らしく過ごしやすい天気となるでしょう。西日本も、今雨が降っている地域でも徐々に天気が回復に向かう見込みです。ただ、北日本では午前から引き続き雨や雪の降り続ける所が多く、晴れ間が見られるのはあす5日（木）の午後となりそうです。晴れる地域では乾燥も進みます