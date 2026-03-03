4日は本州の太平洋側沿岸を低気圧が東北東進する見込みです。また、別の低気圧が日本海中部に発生して北上する予想です。これらの低気圧の影響により、山陰から北陸では雲が広がりやすく、所により雨や雷雨となるでしょう。近畿から関東甲信では、午前中を中心に雨や雪の降る所がありますが、次第に天気は回復する見込みです。北日本は所々で雪や雨が降りそうです。その他の地域は概ね晴れますが、先島諸島や小笠原諸島ではくもり