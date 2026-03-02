なぜか目を引き、自然と人が集まってくる──。そんな“人を惹きつける人”は、全員が生まれながらにしてその魅力を持っていたわけではありません。「あの人はいつも人に囲まれてて羨ましいな…」そう思っている人も、言動に気を配れば同じ存在になれるでしょう。本記事では、人を惹きつける人の特徴を丁寧にひも解き、今日から意識できるポイントとして解説します。人を惹きつける人の特徴【トーク術編】まずは、人を惹きつける人