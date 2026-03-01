【乙女座】2026年 3月の運勢タロット鑑定師mimielさんによる12星座別占い。3月のあなたの運勢は?乙女座（8/23-9/22）大規模アップデート前の「最終チューニング」年度末の慌ただしさの中で、無意識にすり減っていく心と体。今月は、外へ向かって新しいものを探すより、自分の足元を冷徹にメンテナンスするタイミング。既存の仕事のプロセスや固定費、そして無理のない対等な人間関係。見栄や無駄をそぎ落とし、等身大の自分に心地